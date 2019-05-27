В Польше "друзья Путина" не попадают в Европарламент

Здание Европарламента в Страсбурге (фото - Flickr Европарламента)

На выборах в Европарламент победила партия Право с справедливость с поддержкой в 45,57%. Об этом сообщает Радио Польша.

Государственная избирательная комиссия опубликовала результаты после подсчета более 99% от избирательных комиссий.

Правящая партия опередила Европейскую коалицию, которая получила 38,29% голосов избирателей. Третьей на выборах в Европейский парламент финишировала партия Весна Роберта Бедроня при поддержке 6,04% избирателей.

Избирательный порог не удалось переступить пророссийской Конфедерации с поддержкой в 4,55%, пятое место занял Кукиз 15 с результатом в 3,70%, в свою очередь, объединенные левые силы Lewica Razem получили 1,24%.

По данным Государственной избирательной комиссии, явка на выборах в Европарламента в Польше составила 45,61%.

В новый состав Европейского парламента войдет 751 депутат, в том числе 51 поляк.

9 мая 2019 года сообщалось, что в Европарламент от партий Польши идут пропагандисты РФ из Украины.

В Европарламенте наибольшее количество, 178 мест, получила Европейская народная партия (EPP), на втором месте Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) - 152 места, на третьем - Альянс либералов и демократов для Европы (ALDE&R) со 108 мандатами.

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