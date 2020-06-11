В Польше коронавирусом заразились более 28 000 человек: последние данные

Польские медики (Фото: Tomasz Wojtasik/ЕРА)

В Польше количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 28 201 человек, выздоровели 13 696 пациентов. Об этом сообщает в Twitter министерство здравоохранения Польши.

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"Количество инфицированных коронавирусом - 28 201 человек, 1215 человек умерли”, - говорится в сообщении.

За последние сутки в стране выявили 359 новых случаев заражения, зафиксированы девять смертей.

В больницах сейчас около 2 000 пациентов с COVID-19, более 88 000 человек находятся на домашнем карантине.

12 мая главный санврач Виктор Ляшко заявил , что в вопросе открытия пунктов пропуска на границе Украина ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу и опыт Польши.

По данным на утро 9 июня, Польша занимает 36-е место по количеству больных COVID-19, заболели 27 160 человек, 1166 умерли, 12 998 выздоровели.

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