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В Польше коронавирусом заразились более 28 000 человек: последние данные

В Польше коронавирусом заразились более 28 000 человек: последние данные - Фото
Польские медики (Фото: Tomasz Wojtasik/ЕРА)
11.06.2020, 14:38

За последние сутки в стране выявили 359 новых случаев заражения COVID-19

В Польше количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 28 201 человек, выздоровели 13 696 пациентов. Об этом сообщает в Twitter министерство здравоохранения Польши.

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"Количество инфицированных коронавирусом - 28 201 человек, 1215 человек умерли”, - говорится в сообщении.

За последние сутки в стране выявили 359 новых случаев заражения, зафиксированы девять смертей.

В больницах сейчас около 2 000  пациентов с COVID-19, более 88 000 человек находятся на домашнем карантине.

  • 12 мая главный санврач Виктор Ляшко заявил, что в вопросе открытия пунктов пропуска на границе Украина ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу и опыт Польши.
  • По данным на утро 9 июня, Польша занимает 36-е место по количеству больных COVID-19, заболели 27 160 человек, 1166 умерли, 12 998 выздоровели.

Читайте также: Ослабление карантина. Польша определится с открытием границ до 11 июня

Арина Толина
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