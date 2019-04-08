В Польше массовая забастовка учителей: многие школы закрыты

Фото: depositphotos.com

В Польше началась общенациональная забастовка учителей, сообщает Радио Польша.

Многие родители решили не отправлять своих детей на занятия, даже в те заведения, которые не присоединились к забастовке. По данным мэрии Варшавы, забастовка в столице должна охватить 321 из 376 школ, а также 151 из 351 детского сада.

Реклама

В Варшаве на зданиях школ появились плакаты с надписями "Мы протестуем, потому что для нас важно будущее образования" и "Забастовка".

В Гданьске в связи с протестами закрыты 121 из 206 школ.

Забастовки начались также в Жешуве, Катовице, Ольштине, Щецине, Познани, Вроцлаве, Радоме, Белостоке и других крупных польских городах.

Причина забастовки – отказ правительства повышать заработные платы учителей на 30% в два этапа. Изначально профсоюзы хотели повышения зарплат на 1000 злотых. Правительство согласилось повысить с 1 сентября оклады на 9%, а два из трех основных профсоюза с этим не согласились. Принял предложение правительства только профсоюз Солидарность, однако к забастовке присоединились учителя, связанные и с этим профсоюзом.

30 марта сообщалось, что в Польше открыли еще одно украинское консульство.