В Польше назначили новых глав МИД и Минздрава

МИД Польши возглавил глава комиссии Сейма по иностранным делам Збигнев Рау, Минздрав - глава Национального фонда здравоохранения Адам Недзельский

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий объявил имена новых министров иностранных дел и здравоохранения, которые заменят ранее ушедших в отставку Яцека Чапутовича и Лукаша Шумовского. Об этом сообщает Польское радио.

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МИД Польши возглавил глава Сеймовой комиссии по иностранным делам, бывший Лодзинский воевода Збигнев Рау, а Минздрав – нынешний глава Национального фонда здравоохранения Адам Недзельский.

Моравецкий на пресс-коференции отметил, что, прежде чем назначить преемника Яцека Чапутовича, он консультировался с президентом Анджеем Дудой.

Говоря о назначении Недзельского главой Минздрава, Морвецкий отметил его опыт в различных сферах госуправления.

СПРАВКА. Адам Недзельский - кандидат экономических наук, два года возглавлял Национальный фонд здравоохранения. Ранее работал в министерстве финансов, Гданьском институте рыночной экономики, Учреждении социального страхования и министерстве юстиции.

СПРАВКА. Збигнев Рау - профессор права, был сенатором от партии Право и справедливость, а также Лодзинской воеводы. На парламентских выборах 2019 года его избрали депутатом, в сейме он возглавлял комитет по иностранным делам.

Арина Толина

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