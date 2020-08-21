В Польше назначили новых глав МИД и Минздрава
МИД Польши возглавил глава комиссии Сейма по иностранным делам Збигнев Рау, Минздрав - глава Национального фонда здравоохранения Адам Недзельский
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий объявил имена новых министров иностранных дел и здравоохранения, которые заменят ранее ушедших в отставку Яцека Чапутовича и Лукаша Шумовского. Об этом сообщает Польское радио.
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МИД Польши возглавил глава Сеймовой комиссии по иностранным делам, бывший Лодзинский воевода Збигнев Рау, а Минздрав – нынешний глава Национального фонда здравоохранения Адам Недзельский.
Моравецкий на пресс-коференции отметил, что, прежде чем назначить преемника Яцека Чапутовича, он консультировался с президентом Анджеем Дудой.
Говоря о назначении Недзельского главой Минздрава, Морвецкий отметил его опыт в различных сферах госуправления.
- 6 августа Анджей Дуда принял присягу и официально приступил к выполнению президентских обязанностей.
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