В Польше разбился легкомоторный самолет: погибли два человека

Полет был тренировочным - в кабине находились только два человека, которые погибли при аварийной посадке

В аэропорту польского города Быдгощ сегодня утром разбился легкомоторный самолет - оба члена экипажа погибли, передает информационная служба RMF24.

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По данным пожарной охраны аэропорта, авария произошла около 10:00 утра во время тренировочного полета, когда воздушное судно заходило на посадку. Самолет упал с достаточно большой высоты на поле и загорелся. Двух людей, которые находились внутри кабины, спасти не удалось.

Отмечается, что на работу аэропорта трагедия не повлияла, так как самолет упал не на взлетно-посадочную полосу, а на ту часть поля, что была занята аэроклубом. Причины аварии еще устанавливаются - местная прокуратура будет определять, был ли это технический сбой или ошибка пилота.

17 июня в Одессе на Овидиопольской дороге упал легкомоторный самолет - один человек погиб сразу, еще один скончался от травм в больнице. Позже появилось видео его падения.

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Дарья Мостовая

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