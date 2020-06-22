Появилось видео камеры наружного наблюдения, на котором зафиксирован момент падения самолета Дельфин в Одессе 17 июня. Запись опубликовало издание Думская.

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Издание отмечает, что на записи шасси падающего самолета выпущены, а воздушный винт стоит, что, по мнению журналистов, свидетельствует о том, что двигатель не работал. Это соответствует главной версии причин катастрофы.

Думская предполагает, что летчики тянули до последнего, уводя машину от промрынка Седьмой километр и гипермаркетов, и упали, когда самолет полностью потерял скорость.

17 июня в Одессе, на Овидиопольской дороге упал легкомоторный самолет. Погиб командир судна, летчик-испытатель Олег Синица. Второго пилота Юрия Жуковского в тяжелом состоянии доставили в больницу. Однако позже он также скончался.