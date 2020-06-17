Падение самолета в Одессе. В больнице умер второй пилот

Второй пилот легкомоторного самолета, который сегодня упал в Одессе на Овидиопольской дороге, скончался в больнице. Об этом сообщает "Думская".
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По данным издания, первым умер командир самолета, известный летчик-испытатель Олег Синица. Второй пилот Юрий Жуковский, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, однако позже скончался.
По словам очевидцев, первыми прибыли правоохранители, а "скорая помощь" ехала 20 минут. В полиции сообщили, что самолет проходил сертификационные испытания.
По предварительной информации, причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который был за штурвалом. Сейчас решается вопрос о создании комиссии, которая предоставит выводы о техническом состоянии самолета. По их результатам и выводам судебно-медицинской экспертизы о причине смерти погибших будет принято решение об окончательной правовой квалификации события.