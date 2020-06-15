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В воздухе над Канадой столкнулись два самолета, при этом все выжили

В воздухе над Канадой столкнулись два самолета, при этом все выжили - Фото
Иллюстративное фото - pixabay.com
15.06.2020, 06:35

В результате авиационного происшествия и крушения одного из самолетов не погиб ни один из пассажиров или пилотов

В столице Канады Оттаве произошло столкновение двух малых пассажирских самолетов. Об этом сообщает CBS News.

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В результате столкновения, один из самолетов упал в реку Оттава на западной окраине города. По словам очевидцев, гидроплан сорвался в спиральное пике и перевернулся после удара о водную гладь.

На место крушения сразу же прибыли лодки, которые и подобрали 70 пилота: он отделался царапинами и ушибами. Спасательные службы затем начали извлекать обломки из воды.

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Другой самолет-участник инцидента Cessna 172 сумел приземлиться в соседнем с Оттавой аэропорту Арнприор, несмотря на повреждение носового колеса при аварии.

На его борту находились четыре человека, в том числе и один ребенок. Данных о выживших или погибших на Cesssna не передавалось.

  • 22 мая в пакистанском городе Карачи разбился пассажирский самолет Airbus A320, на борту которого находились более 100 человек. Лайнер рухнул на жилой квартал. Погибли 97 человек на борту, двое выжили. Как передает The Guardian, на земле никто не погиб, но были раненые.

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Марк Сировой
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самолет столкновение оттава авиапроисшествие cessna 172
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