В воздухе над Канадой столкнулись два самолета, при этом все выжили

В столице Канады Оттаве произошло столкновение двух малых пассажирских самолетов. Об этом сообщает CBS News.
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В результате столкновения, один из самолетов упал в реку Оттава на западной окраине города. По словам очевидцев, гидроплан сорвался в спиральное пике и перевернулся после удара о водную гладь.
На место крушения сразу же прибыли лодки, которые и подобрали 70 пилота: он отделался царапинами и ушибами. Спасательные службы затем начали извлекать обломки из воды.
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Другой самолет-участник инцидента Cessna 172 сумел приземлиться в соседнем с Оттавой аэропорту Арнприор, несмотря на повреждение носового колеса при аварии.
На его борту находились четыре человека, в том числе и один ребенок. Данных о выживших или погибших на Cesssna не передавалось.
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