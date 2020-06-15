В воздухе над Канадой столкнулись два самолета, при этом все выжили

Иллюстративное фото - pixabay.com

В столице Канады Оттаве произошло столкновение двух малых пассажирских самолетов. Об этом сообщает CBS News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В результате столкновения, один из самолетов упал в реку Оттава на западной окраине города. По словам очевидцев, гидроплан сорвался в спиральное пике и перевернулся после удара о водную гладь.

На место крушения сразу же прибыли лодки, которые и подобрали 70 пилота: он отделался царапинами и ушибами. Спасательные службы затем начали извлекать обломки из воды.

Смотрите также: Авиакатастрофа в Пакистане. Выжившие рассказали, как им удалось спастись

Другой самолет-участник инцидента Cessna 172 сумел приземлиться в соседнем с Оттавой аэропорту Арнприор, несмотря на повреждение носового колеса при аварии.

На его борту находились четыре человека, в том числе и один ребенок. Данных о выживших или погибших на Cesssna не передавалось.

22 мая в пакистанском городе Карачи разбился пассажирский самолет Airbus A320, на борту которого находились более 100 человек. Лайнер рухнул на жилой квартал. Погибли 97 человек на борту, двое выжили. Как передает The Guardian, на земле никто не погиб, но были раненые.

Читайте также: Угроза столкновения. Истребители РФ опасно перехватили самолет ВМС США – фото