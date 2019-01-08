В Польше столкнулись шесть фур и 11 авто: есть пострадавшие

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Сегодня на автомагистрали А1 вблизи города Лодзь произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, столкнулись 11 автомобилей и шесть грузовиков. Об этом сообщает Onet.pl.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

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По данным местной полиции, ДТП произошло в районе 08:00.

В этом же районе через несколько километров столкнулись еще три автомобиля, пострадавших нет.

Проезд транспорта был затруднен. Организовали специально объезд по прилегающим автодорогам.

16 сентября 2018 года 16 автомобилей столкнулись в районе города Явожно Силезского воеводства Польши на автодороге S1.