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08.01.2019, 16:31

В Польше столкнулись шесть фур и 11 авто: есть пострадавшие

В Польше столкнулись шесть фур и 11 авто: есть пострадавшие - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В результате аварии травмированы шесть человек

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Сегодня на автомагистрали А1 вблизи города Лодзь произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, столкнулись 11 автомобилей и шесть грузовиков. Об этом сообщает Onet.pl.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

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По данным местной полиции, ДТП произошло в районе 08:00.

В этом же районе через несколько километров столкнулись еще три автомобиля, пострадавших нет.

Проезд транспорта был затруднен. Организовали специально объезд по прилегающим автодорогам.

16 сентября 2018 года 16 автомобилей столкнулись в районе города Явожно Силезского воеводства Польши на автодороге S1. 

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Теги: дтп, польша, авария, лодзь
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