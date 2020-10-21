В Польше тренажерный зал назвали "Церковью здорового тела", чтобы не закрыться на карантин

Тренеров переименовали в совет старейшин, а посетителей – в члены религиозного собрания

Владельцы тренажерного зала в польском городе Краков решили переименовать спортклуб в "Церковь здорового тела", чтобы оставаться открытыми даже в период жесткого коронавирусного карантина, сообщает Business Insider.

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Как отметил один из менеджеров зала, "поскольку фитнес-центр не имеют возможности работать, сегодня в нашем клубе "Церковь здорового тела" начинается религиозное собрание ее членов". При этом, тренерский состав спортклуба переименовали в "совет старейшин".

Такое "переименование" было организовано после решения правительства отнести Краков к красной карантинной зоне, в которой не разрешается работа тренажерных залов и бассейнов.

Как отреагировали на это местные власти и смог ли клуб продолжить свою работу в условиях строгого карантина, пока не сообщается.

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Дарья Мостовая

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