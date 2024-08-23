В Польше во время военных учений пули попали в жилой дом и детскую площадку

Польские военные (Фото: ЕРА/Lukasz Gagulski)

В Польше во время военных учений на полигоне несколько шаров попали в жилой дом, а также повредили гражданские объекты, включая детскую площадку. Об этом сообщает RMF24.

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Главное командование Вооруженных сил Польши подтвердило, что инцидент произошел во время совместных учений с румынскими военными.

Пресс-офицер 15-й Гижицкой механизированной бригады, капитан Малгожата Мисюкевич, отметила, что "одна из пуль румынского подразделения попала в жилой дом". По ее словам, никто не пострадал.

Мэр городка Белая Песка Францишек Романкевич сообщил, что пуля попала в квартиру, где в то время спал мужчина, который "очень испугался". Он также добавил, что пули повредили фасады домов, расположенных примерно в четырех километрах от полигона, а также попали в территорию школы, детской площадки и даже пробили ворота одного из магазинов.

По словам Романкевича, жители Бялой-Писки привыкли к звукам стрельбы и регулярным учениям на полигоне, но до сих пор подобных инцидентов не случалось.

1 августа 2024 года Вооруженные силы Польши начали операции "Безопасное Подляшье" и "Восточная Аврора". Они ответят на угрозы, вызванные миграционным давлением со стороны белорусского режима и военной агрессией России против Украины, сопровождающиеся воздушными атаками на ее западные регионы.

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