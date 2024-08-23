У Польщі під час військових навчань кулі потрапили в житловий будинок і дитячий майданчик

Польські військові (Фото: ЕРА/Lukasz Gagulski)

У Польщі під час військових навчань на полігоні кілька куль влучили в житловий будинок, а також пошкодили цивільні об'єкти, включаючи дитячий майданчик. Про це повідомляє RMF24.

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Головне командування Збройних сил Польщі підтвердило, що інцидент стався під час спільних навчань із румунськими військовими.

Пресофіцерка 15-ї Гіжицької механізованої бригади, капітан Малгожата Місюкевич, зазначила, що "одна з куль румунського підрозділу влучила в житловий будинок". За її словами, ніхто не постраждав.

Мер містечка Біла Піска Францішек Романкевич повідомив, що куля потрапила у квартиру, де в той час спав чоловік, який "дуже злякався". Він також додав, що кулі пошкодили фасади будинків, розташованих приблизно за чотири кілометри від полігону, а також влучили в територію школи, дитячого майданчика і навіть пробили ворота одного з магазинів.

За словами Романкевича, мешканці Білої Піски звикли до звуків стрільби та регулярних навчань на полігоні, але до цього часу подібних інцидентів не траплялося.

1 серпня 2024 року Збройні сили Польщі розпочали операції "Безпечне Підляшшя" та "Східна Аврора". Вони є відповіддю на загрози, спричинені міграційним тиском з боку білоруського режиму та військовою агресією Росії проти України, що супроводжуються повітряними атаками на її західні регіони.

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