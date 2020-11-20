В Польше во время задержания полицией умер гражданин Украины

Во время задержания полицейские применяли к мужчине газовый баллончик и электрошокер

В польском селе Твожиянки при задержании полицейскими умер гражданин Украины. Об этом LIGA.net сообщил первый секретарь по консульским вопросам посольства Украины в Польше Дмитрий Горбань.

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По его словам, мужчина, несмотря на действие карантина, вышел на улицу и якобы пытался ворваться в какой-то частный дом.

Позже его пыталась задержать полиция, однако он вел себя агрессивно и правоохранители были вынуждены применить спецсредства. Они использовали газовый баллончик против гражданина Украины, однако это не помогло и они применили электрошокер.

В последствии, когда на него надели наручники, он потерял сознание. Была вызвана скорая помощь, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Горбань отметил, что мужчина приехал в страну 11 ноября – он собирался трудоустроиться.

Причины смерти гражданина пока не известны, их назовут после вскрытия, сообщил дипломат. Он отметил, что сейчас дело об убийстве передается от прокуратуры города Лодзь в другую, однако какую именно – сейчас неизвестно.

30 июня на границе Польши и Украины задержали 50-летнего украинца, которого разыскивал Интерпол на территории 190 стран.

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Станислав Стороженко

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