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В Польше задержали украинца: его разыскивал Интерпол в 190 странах

В Польше задержали украинца: его разыскивал Интерпол в 190 странах - Фото
Интерпол (фото - Facebook Интерпола) Фото: Facebook Интерпола
30.06.2020, 12:40

По данным польских правоохранителей, разыскиваемый по "красной карте" Интерпола украинец подозревается в убийствах и грабежах

На пешеходном пункте пропуска Медица на границе Польши и Украины задержали 50-летнего украинца, которого разыскивал Интерпол на территории 190 стран. Об этом сообщает Польское радио.

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По словам спикера Бескидского отдела польской пограничной службы, украинец находился в розыске по "красной карте" Интерпола. Это наивысший степень международного розыска, который предоставляет информацию правоохранителям всех стран, что разыскиваемый - опасен, его следует задержать и экстрадировать.

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По данным польских правоохранителей, задержанный украинец скрывался от правосудия более 10 лет по подозрению убийствах и грабежах в Украине. Сейчас он находится под стражей, суд будет решать вопрос о его экстрадиции.

  • 4 мая в Харькове контрразведка и полиция задержали иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола. 

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Марк Сировой
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