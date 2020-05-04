Был в розыске Интерпола. Контрразведка задержала в Харькове иностранца – видео

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В Харькове задержан иностранец. По данным СБУ, он работал с "вором в законе" и был в розыске Интерпола

Контрразведка и сотрудники полиции задержали в Харькове гражданина одной из стран Закавказья, который находится в международном розыске по линии Интерпола. Об этом пишет пресс-центр СБУ.

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По данным спецслужбы, иностранец входит в организованную преступную группу, которую контролирует "вор в законе" из Закавказья.

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Мужчина прибыл в Украину в феврале, чтобы скрыться от уголовной ответственности за рубежом. В частности, ему грозит до 15 лет тюрьмы в Турции за разбой и грабеж.

Иностранца задержали по месту временного жительства в Харькове. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции. Правоохранители также проверяют, был ли причастен задержанный к тяжелым преступлениям на территории Украины.

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Видео - пресс-центр СБУ

 

 

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Теги: сбу, интерпол, вор в законе, контрразведка
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