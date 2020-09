В порту Бейрута снова пожар - видео соцсетей

На опубликованных пользователями Twitter видео заметно, что над столицей Ливана поднимается столб дома

В порту Бейрута пожар в зоне беспошлинной торговли, горит склад масел и шин. Об этом сообщает агенство Reuters.

На месте проишествия работает около десятка пожарных бригад.

Причина возгорания не сообщается, официальных комментариев со стороны чиновников нет.

Huge fire breaks out in #Beirut port area a month after devastating explosion pic.twitter.com/Gh1TB82dEY — Press TV (@PressTV) September 10, 2020

Video being shared from the site of the massive #Beirut fire.



Note: Firefighters again sent in without knowing what was on fire. Again there is no official comment. There is no evacuation order. So many lives at risk and no-one in power shows initiative.pic.twitter.com/y0iars2aNy — Timour Azhari (@timourazhari) September 10, 2020

Port of #Beirut now. Firefighters are struggling to control the fire. Look at the truck, it has photos of 10 of their colleagues who passed away a month ago at that same location. pic.twitter.com/4pOyaQU3DH — Imad Bazzi (@TrellaLB) September 10, 2020

A large fire has broken out amongst the rubble at Beirut Port#Beirut pic.twitter.com/FdGANNFD7I — CNW (@ConflictsW) September 10, 2020

A fire has broken out in Beirut’s port pic.twitter.com/wwxuR46azw #Beirut — Helen Robertson (@HelenCRobertson) September 10, 2020

4 августа, в столице Ливана Бейруте произошел сильнейший взрыв. Официальные лица Ливана сообщили, что, по предварительной информации, взрыв был вызван аммиачной селитрой, которая хранилась в доках порта. Позднее стало известно, что 2750 тонн селитры были конфискованы с российского судна "Росус" в 2014 году.

произошел вызван Аналитики Всемирного банка заявили , что ущерб, нанесенный столице Ливана после взрыва 4 августа в порту составил $3,8-4,6 млрд.

