В Португалии родила женщина, которую признали умершей

Иллюстративное фото: ЕРА

В Португалии родила 26-летняя женщина, мозг которой был признан умершим в декабре 2018 года. Об этом сообщает ВВС.

Португальская каноистка Катарина Секейра была объявлена умершей после тяжелого приступа астмы у нее дома.

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В то время она была на 19 неделе беременности.

Женщина была помещена в индуцированную кому. Тем не менее, ее состояние ухудшилось, и через несколько дней, 26 декабря, врачи констатировали смерть мозга.

В течение 56 дней Секейра была на искусственной вентиляции легких, чтобы ребенок мог выжить в ее утробе.

Решение сохранить ребенка было принято во время обсуждения с семьей. Отец ребенка настаивал, чтобы он родился.

Девочка по имени Сальвадор весом 1,7 кг появилась на свет, когда ей было почти 32 недели. О ней заботятся в больнице для новорожденных.

В конце 2018 года в США женщина, которая уже около 10 лет находится в вегетативном состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких после несчастного случая (утопление), родила мальчика.

Полиция арестовала медбрата, которого подозревают в сексуальном насилии по отношению к ней.