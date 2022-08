В пустыне Атакама появилась воронка размером с теннисный корт – фото

В пустыне Атакама на севере Чили возле медной шахты появилась огромная воронка размером с теннисный корт. Об этом сообщает информагентство AFP.

На место отправили специалистов для осмотра дыры диаметром около 32 метров и в два раза больше глубиной.

Как сообщает Национальная служба геологии, воронка появилась в районе примерно 800 км на север от Сантьяго в минувшие выходные.

