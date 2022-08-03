В пустыне Атакама появилась воронка размером с теннисный корт – фото
В пустыне Атакама на севере Чили возле медной шахты появилась огромная воронка размером с теннисный корт. Об этом сообщает информагентство AFP.
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На место отправили специалистов для осмотра дыры диаметром около 32 метров и в два раза больше глубиной.
Как сообщает Национальная служба геологии, воронка появилась в районе примерно 800 км на север от Сантьяго в минувшие выходные.
Enormous sinkhole – bigger than a tennis court – that appeared near a copper mine in the Atacama desert leaves Chile perplexed https://t.co/Q1rcGYTsrv pic.twitter.com/JnGJzyxzPw— AFP News Agency (@AFP) August 3, 2022
В целях безопасности работы в районе шахты временно приостановлены, эксперты будут пытаться определить причину обрушения и обеспечить меры для защиты жизни рабочих и местного населения, проживающего поблизости.
Мэр местного муниципалитета Тьерра-Амарилья Кристиан Зунига назвал появление воронки беспрецедентным.
"Мы просим разъяснить причину: является ли обвал результатом добычи полезных ископаемых или чем-то другим", – сказал он.
Чили – крупнейший в мире производитель меди, на долю которого приходится четверть мировых поставок.
- В 2015 году пустыне Атакама, которая считается одним их самых засушливых мест на Земле, расцвели десятки тысяч розовых цветов: фото редкого явления.
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