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В пустыне Атакама появилась воронка размером с теннисный корт – фото

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 07:33
В пустыне Атакама появилась воронка размером с теннисный корт – фото - Фото
Атакама (Фото - ЕРА)

В пустыне Атакама на севере Чили возле медной шахты появилась огромная воронка размером с теннисный корт. Об этом сообщает информагентство AFP.

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На место отправили специалистов для осмотра дыры диаметром около 32 метров и в два раза больше глубиной.

Как сообщает Национальная служба геологии, воронка появилась в районе примерно 800 км на север от Сантьяго в минувшие выходные.

В целях безопасности работы в районе шахты временно приостановлены, эксперты будут пытаться определить причину обрушения и обеспечить меры для защиты жизни рабочих и местного населения, проживающего поблизости.

Мэр местного муниципалитета Тьерра-Амарилья Кристиан Зунига назвал появление воронки беспрецедентным.

"Мы просим разъяснить причину: является ли обвал результатом добычи полезных ископаемых или чем-то другим", – сказал он.

Чили – крупнейший в мире производитель меди, на долю которого приходится четверть мировых поставок.

  • В 2015 году пустыне Атакама, которая считается одним их самых засушливых мест на Земле, расцвели десятки тысяч розовых цветов: фото редкого явления.
Оксана Житнюк
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