UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В разведке Литвы предположили, что РФ может продолжать воевать против Украины еще два года

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 17:47
В разведке Литвы предположили, что РФ может продолжать воевать против Украины еще два года - Фото
Департамент госбезопасности Литвы (Фото: ЕРА)

Директор департамента оперативных служб при Министерстве обороны Литвы Элегиюс Паулавичюс заявил, что у России достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать воевать против Украины еще два года. Об этом сообщает Delfi.

По его мнению, хотя российская армия не может похвастаться качеством военной техники, она имеет ресурсы для продолжения интенсивных боевых действий в течение еще двух лет.

"Старая техника тоже наносит большой урон", – сказал он, добавив, что и российских военных сейчас больше, чем в начале войны.

По словам Паулавичюса, решение начать войну против Украины было стратегической ошибкой России, но она не отказывается от своих планов.

"Война будет дорого стоить Москве. Но Россия оккупировала и держит под контролем 1/5 территории Украины. Не похоже, что она потеряла решимость действовать дальше. Кроме того, ресурсов для длительной войны в России достаточно", – отметил он.

Паулавичюс призвал не усыплять бдительность, поскольку Россия еще не потерпела поражения в полномасштабной войне против Украины.

"Несмотря на последовательную и всестороннюю помощь Украине, мы должны постоянно следить за тем, как развивается этот конфликт. Несомненно, мы хотим победы Украины, поражения агрессора, однако сегодня мы не можем успокаивать себя, что Россия проигрывает войну, что она слаба, что опасность уменьшилась", – сказал представитель литовской разведки.

Читайте также: Глава МИД Литвы встретился с супругой Навального. Кислица напомнил о Крыме и его позиции

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война литва разведка Элегиюс Паулавичюс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 