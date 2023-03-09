В разведке Литвы предположили, что РФ может продолжать воевать против Украины еще два года

Директор департамента оперативных служб при Министерстве обороны Литвы Элегиюс Паулавичюс заявил, что у России достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать воевать против Украины еще два года. Об этом сообщает Delfi.

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По его мнению, хотя российская армия не может похвастаться качеством военной техники, она имеет ресурсы для продолжения интенсивных боевых действий в течение еще двух лет.

"Старая техника тоже наносит большой урон", – сказал он, добавив, что и российских военных сейчас больше, чем в начале войны.

По словам Паулавичюса, решение начать войну против Украины было стратегической ошибкой России, но она не отказывается от своих планов.

"Война будет дорого стоить Москве. Но Россия оккупировала и держит под контролем 1/5 территории Украины. Не похоже, что она потеряла решимость действовать дальше. Кроме того, ресурсов для длительной войны в России достаточно", – отметил он.

Паулавичюс призвал не усыплять бдительность, поскольку Россия еще не потерпела поражения в полномасштабной войне против Украины.

"Несмотря на последовательную и всестороннюю помощь Украине, мы должны постоянно следить за тем, как развивается этот конфликт. Несомненно, мы хотим победы Украины, поражения агрессора, однако сегодня мы не можем успокаивать себя, что Россия проигрывает войну, что она слаба, что опасность уменьшилась", – сказал представитель литовской разведки.

28 февраля 2023 года министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас призвал страны НАТО быть готовыми к тому, что Россия предпримет попытку вторжения в страны Балтии.

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Мілана Головань

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