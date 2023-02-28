НАТО должно быть готово к вторжению России в страны Балтии – министр обороны Литвы

Северо-Атлантический Альянс должен быть готов к тому, что Россия предпримет попытку вторжения в страны Балтии. Об этом сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в интервью Anadolu.

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Анушаускас заявил, что Россия представляет "прямую и долгосрочную угрозу" для стран Балтии и что "НАТО должно быть готово к быстрому реагированию в случае угрозы".

Министр напомнил, что Литва граничит с Калининградской областью и с Беларусью, и что "война России против Украины подтверждает реальность военной угрозы".

Он подчеркнул, что агрессивная риторика Кремля и его пропаганды, "интенсивная милитаризация Калининградской области, а также фактор Беларуси, полностью интегрированной в российскую военную систему, представляют реальную угрозу для Литвы и региона в целом".

В связи с этим, отмечает Анушаускас, наращивание оборонного и сдерживающего потенциала НАТО приобретает первостепенное значение.

Он также сказал, что параллельно Литва рассматривает все доступные ей варианты модернизации армии и усиления обороноспособности страны.

Сергій Бережний

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