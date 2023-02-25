В Литве за месяц собрали 14 млн евро на радары для ВСУ

В Литве на телемарафоне "Radarom!" собрали 14 млн евро на приобретение радаров для ВСУ. Об этом сообщает телерадиокомпания LRT, которая проводила акцию.

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Телемарафон, целью которого было собрать 5 млн евро, продолжался четыре недели, в его финальный день 24 февраля (годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину) было объявлено, что собранная сумма превысила ожидаемую почти в три раза и составила 14 млн евро.

Президент Литвы Гитанас Науседа в выступлении на телемарафоне напомнил, что год назад было неясно, выдержит ли Украина удар России.

"Сегодня мы говорим, что монстр на глиняных ногах больше не может продолжать борьбу и постепенно впадает в отчаяние", – сказал Науседа.

К участникам акции обратился также президент Владимир Зеленский, который сказал, что "нет области, где Украина не чувствовала бы литовской искренности и решимости".

"Украинцы всегда будут помнить об этом и всегда будут за это благодарны", – сказал Зеленский.

19 января 2023 года Литва объявила о пакете военной помощи для Украины на 125 млн евро, в который включены вертолеты Ми-8 и пушки L-70.

пушки L-70. 31 января президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что красные линии Запада относительно поставок Украине истребителей и ракет дальнего радиуса действия "должны быть пересечены".

7 февраля минобороны Литвы передало Украине несколько десятков зенитных установок L-70 с боезапасом.

Сергій Бережний

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