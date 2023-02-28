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Глава МИД Литвы встретился с женой Навального. Кислица напомнил о Крыме и его позиции

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 18:52
Глава МИД Литвы встретился с женой Навального. Кислица напомнил о Крыме и его позиции - Фото
Габриэлюс Ландсбергис и Юлия Навальная (Фото: Gabrielius Landsbergis/Twitter)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис встретился с женой российского политика Алексея Навального Юлией. На это отреагировал посол Украины в ООН Сергей Кислица, который напомнил о позиции Навального по поводу оккупации Крыма в 2014 году.

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Литовский дипломат опубликовал фото с Навальной в Twitter и заявил, что она и ее команда продолжают бороться за освобождение политика из тюрьмы. 

"Для меня было честью и удовольствием поговорить сегодня, и я призываю всех демократических лидеров поддержать их усилия", — написал Ландсбергис. 

Кислица репостнул публикацию главы литовского МИД, напомнив о позиции Навального по поводу оккупации Крыма, выразив сомнение в недавнем высказывании политика о том, что он изменил свое мнение насчет полуострова.

К нему в комментарии пришел соратник Навального Леонид Волков, который заявил, что украинский дипломат "попался на путинскую пропаганду" и написал, что Навальный якобы всегда осуждал оккупацию Крыма. 

Волков назвал заявление Навального осенью 2014 года о том, что "Крым — это не бутерброд, чтобы его туда-сюда возвращать", "политической оценкой, которая была трезвой и основывалась на реальности". 

В ответ Кислица напомнил соратнику российского политика о том, что его штаб публиковал карты с Крымом в составе РФ и призвал его просто признать ошибки и пересмотреть позицию.

"Посмотрим на будущие заявления и действия Навального и его команды. Теперь пора покончить с российским империализмом и диктатором", — резюмировал он.

Читайте также: Навальный изменил мнение о Крыме: выступает за возвращение границ 1991 года

Дмитро Гриниченко
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Сергей Кислица война Крым литва алексей навальный Габриэлюс Ландсбергис
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