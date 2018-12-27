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27.12.2018, 21:46

В рейтинге восхищения США впервые за 17 лет сменилась лидер

В рейтинге восхищения США впервые за 17 лет сменилась лидер - Фото
Мишель Обама (фото - flickr.com/photos/gageskidmore)

Барак Обама в 11-й раз подряд стал мужчиной, вызывающим наибольшее восхищение

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Бывшая первая леди США Мишель Обама заняла первое место в списке женщин, вызывающих наибольшее восхищение у американцев, впервые за 17 лет потеснив Хиллари Клинтон. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup.

В этом году Обама с большим отрывом возглавила "рейтинг восхищения", в котором три прошлых года занимала второе место после Клинтон.

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На этот раз второе место досталось телеведущей и медиамагнату Опре Уинфри, за которой следуют Клинтон и нынешняя первая леди Мелания Трамп. Пятерку лидеров замкнула королева Великобритании Елизавета, а шестое место досталось канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Экс-президент Барак Обама 11-й год подряд возглавил мужской рейтинг, опередив нынешнего лидера страны Дональда Трампа, который в четвертый раз подряд занял второе место.

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Теги: рейтинг, барак обама, мишель обама
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