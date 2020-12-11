В РФ возле здания ФСБ подорвался смертник, есть пострадавшие – видео

Возле здания регионального управления Федеральной службы безопасности России в Карачаево-Черкесии, вероятно, взорвался террорист-смертник. В результате взрыва пострадали по меньшей мере два человека. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

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Ранения получил гражданский и сотрудник ФСБ. Смертник погиб. Место происшествия оцеплено, там работают правоохранители.

Перед взрывом неизвестный подошел к силовикам, стоявшим у входа в здание, и взорвал себя с криками: "Аллах Акбар".

Видео с места взрыва у здания регионального управления ФСБ в Карачаево-Черкесии. pic.twitter.com/QOa22kVgWg — baza (@bazabazon) December 11, 2020

По данным Baza, пострадали шесть силовиков: "Сначала у строения взорвалась петарда, а когда сотрудники вышли посмотреть в чем дело, к месту подъехала машина и из нее выбежал смертник и устроил второй взрыв".

11 января смертник взорвал себя в мечети в Пакистане – погибли 15 человек.

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Владислав Сердюк

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