UA

В РФ возле здания ФСБ подорвался смертник, есть пострадавшие – видео

11.12.2020, 14:00
В РФ возле здания ФСБ подорвался смертник, есть пострадавшие – видео - Фото
Фото: depositphotos.com

Возле здания регионального управления Федеральной службы безопасности России в Карачаево-Черкесии, вероятно, взорвался террорист-смертник. В результате взрыва пострадали по меньшей мере два человека. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ранения получил гражданский и сотрудник ФСБ. Смертник погиб. Место происшествия оцеплено, там работают правоохранители. 

Перед взрывом неизвестный подошел к силовикам, стоявшим у входа в здание, и взорвал себя с криками: "Аллах Акбар". 

По данным Baza, пострадали шесть силовиков: "Сначала у строения взорвалась петарда, а когда сотрудники вышли посмотреть в чем дело, к месту подъехала машина и из нее выбежал смертник и устроил второй взрыв".

Читайте также: ФСБ России заявила о смертельной перестрелке на границе с Украиной. ГПСУ об этом не знает

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
взрыв фсб смертник

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Заглядывая в будущее. Стоит ли доверять экономическим прогнозам во время кризиса?

Заглядывая в будущее. Стоит ли доверять экономическим прогнозам во время кризиса?
 