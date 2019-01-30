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30.01.2019, 12:19

В РФ задержали украинского кикбоксера по делу об убийстве в Киеве

В РФ задержали украинского кикбоксера по делу об убийстве в Киеве - Фото
Вадим Оленчик (фото - fontanka.ru)

Сотрудники Интерпола задержали кикбоксера из Украины, которого обвиняют в убийстве и угоне автомобиля

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В Санкт-Петербурге Интерпол задержал украинского кикбоксера, чемпиона Европы и пятикратного чемпиона Украины, Вадима Оленчика. Об этом сообщают российские СМИ.

Оленчика объявили в международный розыск по инициативе правоохранительных органов Украины - его обвиняют в убийстве своего знакомого в Киеве и угоне автомобиля.

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Также отмечается, что украинские органы уже проинформированы о задержании.

Сейчас 24-летний Оленчик находится в дежурной части ОМВД по Курортному району Санкт-Петербурга.

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Теги: интерпол, задержание, вадим оленчик, кикбоксер, убийство
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