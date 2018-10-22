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22.10.2018, 18:18

В России из автомата обстреляли пассажирский самолет - СМИ

В России из автомата обстреляли пассажирский самолет - СМИ - Фото
Фото: скриншот с видео

Пулю обнаружили в обтекателе локатора Ан-24

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В Хабаровском крае РФ неизвестные стреляли по пассажирскому самолету Ан-24. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в наземных службах хабаровского аэропорта.

Он уточнил, что при проведении технического обслуживания Ан-24 после приземления в Хабаровске техников насторожило нештатное отверстие в обтекателе локатора. При демонтаже локатора внутри обнаружилась пуля от автомата Калашникова, сказал источник.

Проводится расследование.

18 октября в Краснодарском крае РФ упал учебный самолет Л-39 без боекомплекта при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Оба летчика погибли.

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Теги: самолет, автомат, ан-24, хабаровский край, пуля
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