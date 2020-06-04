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В России нашли нового гибридного клеща: он опаснее своих сородичей

В России нашли нового гибридного клеща: он опаснее своих сородичей - Фото
Иллюстративное фото - pixabay
04.06.2020, 13:20

Новый клещ найден под Новосибирском. Опасным его делает то, что он переносит инфекции сразу от двух родительских видов и способен размножаться

В России, под Новосибирском, нашли нового гибридного клеща, который переносит больше инфекций, чем его сородичи. Об этом сообщает Наука в Сибири (издание Сибирского отделения Российской академии наук).

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Выявить нового клеща удалось методом секвенирования генома. Выяснилось, что он появился в результате смешения двух наиболее опасных в регионе для людей видов: таежного клеща (Ixodes persulcatus) и клеща Павловского (Ixodes pavlovskyi).

"Он переносит все те заболевания, что и оба родительских вида вместе: вирус клещевого энцефалита, разные виды боррелий, риккетсий, эрлихий, аноплазм, а также бабезий, которые поражают собак. То есть человек помимо вируса клещевого энцефалита может заразиться от гибрида сразу несколькими видами бореллий и риккетсий", - отмечают ученые.

Ученые также говорят, что новый клещ сохранил способность размножаться в отличие от других гибридных животных.

"Очень важно, что он оказался плодовитым. К примеру, гибрид осла и кобылы не может давать потомство, а у этих клещей оно образуется и между собой, и с родительскими видами", - отметили специалисты.

  • В декабре 2019-го в Китае скрестили свинью с обезьяной. Цель эксперимента - выращивание человеческих органов у животных для трансплантации.

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Марк Сировой
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клещ энцефалит Новосибирск
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