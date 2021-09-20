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В России открыли стрельбу в университете: люди выпрыгивали из окон, есть погибшие – видео

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 10:08
В России открыли стрельбу в университете: люди выпрыгивали из окон, есть погибшие – видео - Фото
Стрельба в университете, Пермь (скриншот видео Рен ТВ)

В России, в Пермском государственном исследовательском университете, неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на очевидцев.

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Пропагандистский канал Рен-ТВ опубликовал кадры, как люди выпрыгивают из окон. Пермский университет пишет, что известно о четырех пострадавших. Студентов, которые находятся в университете, призвали закрыться в аудиториях, всех остальных – покинуть кампус и не ехать в университет. В сети появляются новые видео из Перми.

В России открыли стрельбу в университете: люди выпрыгивали из окон, есть погибшие – видео

Пропагандистские ресурсы ТАСС и РИА пишут со ссылкой на МВД, что стрелка задержали. По данным Минздрава, пострадали более 10 человек. По предварительной информации, есть и погибшие.

В России открыли стрельбу в университете: люди выпрыгивали из окон, есть погибшие – видео

В России открыли стрельбу в университете: люди выпрыгивали из окон, есть погибшие – видео

Новость дополняется...

  • 11 мая в Казани произошла стрельба в школе №175. Бывший ученик гимназии убил девятерых и ранил 21 человека.
  • 6 сентября в Полтаве женщина 2002 года рождения устроила стрельбу из арбалета в школе №11, были ранены два учителя.

Читайте также: Девушка, что стреляла в учителей из арбалета, говорит, что жалеет об этом. Ее арестовали

Марк Сировой
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стрельба университет пермь
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