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13.05.2019, 17:24

В России предлагают отмечать еще один День победы

В России предлагают отмечать еще один День победы - Фото
Кремль (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

Коммунисты считают, что закон, в случае его принятия, поможет сохранить территориальную целостность России

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Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму России законопроект о праздновании "Дня победы над Японией", чтобы сохранить территориальную целостность РФ. Соответствующая инициатива размещена на сайте российского парламента.

"Законопроектом предлагается дополнить перечень дней воинской славы (...) новым днем воинской славы: 3 сентября - День
Победы над милитаристской Японией (1945 год)", - сказано в пояснительной записке.

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Они объясняют, что в числе памятных дат значится только 2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год). Депутаты считают это недостаточным, "поскольку суть события, связанного с полным разгромом вооруженных сил милитаристской Японии, не отражена". 

Коммунисты считают, что "данная инициатива крайне важна для поддержания территориальной целостности России на Дальнем востоке, восстановления исторической справедливости" и воспитания патриотизма.

Из-за спора о Курильских островах РФ и Япония до сих пор не подписали мирный договор после войны. В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин призвал Японию подписать мирное соглашение "без каких-либо условий" до конца года, но Япония отказалась

Смотрите также: "Путина долой, Курилы наши": в РФ не хотят соглашения с Японией

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Теги: Россия, япония, госдума, день победы, курилы, кпрф, дальний восток
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