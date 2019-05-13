В России предлагают отмечать еще один День победы

Кремль (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму России законопроект о праздновании "Дня победы над Японией", чтобы сохранить территориальную целостность РФ. Соответствующая инициатива размещена на сайте российского парламента.

"Законопроектом предлагается дополнить перечень дней воинской славы (...) новым днем воинской славы: 3 сентября - День

Победы над милитаристской Японией (1945 год)", - сказано в пояснительной записке.

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Они объясняют, что в числе памятных дат значится только 2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год). Депутаты считают это недостаточным, "поскольку суть события, связанного с полным разгромом вооруженных сил милитаристской Японии, не отражена".

Коммунисты считают, что "данная инициатива крайне важна для поддержания территориальной целостности России на Дальнем востоке, восстановления исторической справедливости" и воспитания патриотизма.

Из-за спора о Курильских островах РФ и Япония до сих пор не подписали мирный договор после войны. В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин призвал Японию подписать мирное соглашение "без каких-либо условий" до конца года, но Япония отказалась.

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