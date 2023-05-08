В России селянин застрелил оккупанта, который праздновал свое возвращение из Украины

В конце апреля 2023 года в селе Толмачево Новосибирской области РФ местный житель Вячеслав Мокин застрелил из охотничьего ружья двух человек и ранил еще двоих. Один из убитых – участник российской войны против Украины, который отмечал с друзьями свое возвращение с фронта, пишет Медуза.

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Согласно сообщению, пьяная компания пристала в местном магазине к мужчине с сыном. "Ветеран", по словам продавщицы, кричал: "Я на войне воевал, пока вы тут пиво пьете". Между ними произошел конфликт, но мужчина с сыном поспешили уйти.

Позже оккупант с друзьями приехали на автомобиле к дому Мокина и напали на его семью. По сообщению издания, жену селянина избили и угрожали изнасиловать, сыну сломали челюсть.

По словам очевидцев, мужчина взял в доме ружье. Сначала он выстрелил в сторону, а потом по нападавшим. Одна из жительниц села рассказала, что слышала пять выстрелов.

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Вадим Ребрина

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