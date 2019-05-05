В России учат трактор обезвреживать мины: фото

Фото: dostup1.ru

На Челябинском тракторном заводе в России начали разработку трактора, обезвреживающего мины. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха в Instagram.

"Конструкторы предприятия, которое входит в Ростех, разработали минный трал для установки на бронированные тракторы Б10М2С и Б12С. Он предназначен для обезвреживания противопехотных и противотанковых мин", - сказано в сообщении.

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В Ростехе объяснили актуальность разработки тем, что "трактор-тральщик экономически выгоднее танков-тральщиков, ведь тракторная техника намного дешевле танков".

В конструкции трактора-сапера будет предусмотрен монитор для защиты экипажа от осколков при взрыве, "если он наедет на взрывное устройство, значительно более мощное, чем мина".

Изготовление опытного образца планируют начать в 2019 году.

Фото: Instagram/rostec_russia

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