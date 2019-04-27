Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.04.2019, 12:25

В России упал учебный самолет, есть погибшие

В России упал учебный самолет, есть погибшие - Фото
Фото: pretich.ru

ЧП произошло в Хабаровском крае страны-оккупанта России. Погибли два человека

Реклама
Реклама

В субботу, 27 апреля, в Хабаровском крае страны-оккупанта России разбился самолет Як-18, в результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщает рупор Кремля ТАСС.

"Упал самолет Як-18 в Хабаровском районе Хабаровского края, аэродром Калинка. Есть погибшие, двое", - сказал представитель правительства региона.

Реклама

На борту самолета находился руководитель легкомоторной компании и пассажир. Самолет упал в границах аэродрома.

Як-18 - советский двухместный учебно-тренировочный самолет гражданской авиации, используется в том числе в авиаклубах в качестве основного самолета первоначального обучения. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, погибшие, авиакатастрофа, самолет, хабаровский край, як-18
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 