В России упал учебный самолет, есть погибшие

Фото: pretich.ru

В субботу, 27 апреля, в Хабаровском крае страны-оккупанта России разбился самолет Як-18, в результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщает рупор Кремля ТАСС.

"Упал самолет Як-18 в Хабаровском районе Хабаровского края, аэродром Калинка. Есть погибшие, двое", - сказал представитель правительства региона.

Реклама

На борту самолета находился руководитель легкомоторной компании и пассажир. Самолет упал в границах аэродрома.

Як-18 - советский двухместный учебно-тренировочный самолет гражданской авиации, используется в том числе в авиаклубах в качестве основного самолета первоначального обучения.