В России упал вертолет санавиации – росСМИ
25.04.2023, 07:36
Вертолет санавиации РФ (иллюстративное фото - скриншот с видео)
В Волгоградской области РФ при возвращении на базу потерпел крушение вертолет санавиации. Один человек погиб. Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
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Пассажиров, по информации агентства, на борту упавшего вертолета не было, пилот погиб на месте. Пропагандисты пишут, что вертолет упал вне жилых массивов.
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