В Волгоградской области РФ при возвращении на базу потерпел крушение вертолет санавиации. Один человек погиб. Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

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Пассажиров, по информации агентства, на борту упавшего вертолета не было, пилот погиб на месте. Пропагандисты пишут, что вертолет упал вне жилых массивов.

24 апреля ночью во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Российские пропагандистские СМИ пишут об атаке надводных дронов на Черноморский флот РФ в Севастопольской бухте.

Вчера, 24 апреля, росСМИ сообщили о падении под Москвой беспилотника со взрывчаткой.

Вадим Ребрина

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