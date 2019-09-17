В России уверяют, что не дадут космонавтам огнестрельное оружие

Космический корабль Союз на МКС (фото - Alexander Gerst/Flickr)

В России утверждают, что на борту разрабатываемого нового космического корабля для пилотируемых полетов не будет огнестрельного оружия. Об этом пропагандистскому ресурсу ТАСС рассказал Сергей Поздняков, гендиректор НПП Звезда - предприятия, которое собирает наборы аварийного запаса для экипажей.

По его словам, корпорация Роскосмос не направляла "никаких обращений о включении огнестрельного оружия в носимый аварийный запас космонавтов для корабля "Орел", известного ранее под названием "Федерация".

В аварийный запас, который собирается для выживания космонавтов при посадке в незапланированном месте, будет входить другой комбинезон, теплозащитный костюм, продуктовый запас, лагерное снаряжение, средства радиосвязи и сигнализации, медикаменты, тепло- и гидрокостюмы и вспомогательные средства (нитки, страховочный шнур, ремень и прочее).

Ранее в Роскосмосе отреагировали на заявление директора NASA о том, что США будут во главе международной коалиции по возвращению астронавтов на Луну: возмутились и хотят участвовать "на равных".

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