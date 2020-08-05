В России во время военных учений обрушился мост, около 20 пострадавших - росСМИ

Железнодорожный мост не выдержали нагрузки, пишут СМИ

В районе военных учений в Еврейской автономной области обрушился железнодорожный мост, в результате около 20 пострадавших. Об этом сообщил Интерфаксу информированный источник.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Собеседник агентства сказал, что конструкции моста не выдержали нагрузки и рухнули. По одной из версий, речь идет также о нарушении техники безопасности. Пострадавшие доставлены в военный госпиталь Хабаровска, погибших - нет.

По словам первого заместителя главы Смидовичского района Бориса Королева, военные никого не допускают к месту аварии. "Разбираются самостоятельно, так как не наше сооружение, они возводили понтонный мост", - рассказал Королев.

21 октября 2019 года на учениях ядерных сил РФ на подлодке К-44 произошел сбой ракеты.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.