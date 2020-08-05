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В России во время военных учений обрушился мост, около 20 пострадавших - росСМИ

05.08.2020, 11:53
В России во время военных учений обрушился мост, около 20 пострадавших - росСМИ - Фото
Иллюстративное фото: mil.ru

Железнодорожный мост не выдержали нагрузки, пишут СМИ

В районе военных учений в Еврейской автономной области обрушился железнодорожный мост, в результате около 20 пострадавших. Об этом сообщил Интерфаксу информированный источник.

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Собеседник агентства сказал, что конструкции моста не выдержали нагрузки и рухнули. По одной из версий, речь идет также о нарушении техники безопасности. Пострадавшие доставлены в военный госпиталь Хабаровска, погибших - нет. 

По словам первого заместителя главы Смидовичского района Бориса Королева, военные никого не допускают к месту аварии. "Разбираются самостоятельно, так как не наше сооружение, они возводили понтонный мост", - рассказал Королев.

Наталия Софиенко
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