В России задержали главу райотдела полиции по подозрению в работе на СБУ

ФСБ (Фото - скриншот из видео - YouTube)

В России ФСБ задержала начальника районного отдела МВД РФ по Курской области Дмитрия Борзенкова. Его подозревают в работе на СБУ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

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Отмечается, что полицейский задержан в рамках уголовного дела о государственной измене.

По данным контрразведки ФСБ, Борзенков "был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины и по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".

Украинская спецслужба информацию пока не комментировала.

10 июня контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала в Харькове украинца, который работал на 74-й Разведывательный центр Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.





