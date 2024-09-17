В Румынии мужчина поджег здание парламента изнутри, эвакуировали 300 человек – видео

По информации пожарной службы, огонь охватил площадь около 30 квадратных метров и уничтожил текстиль и офисное оборудование

Здание парламента Румынии (Фото: Википедия/Jorge Franganillo)

В Румынии кто-то разлил зажигательную смесь и поджег здание парламента изнутри, из-за чего эвакуировали 300 человек. Об этом пишет AGERPRES, публикуя видео с камер наблюдения.

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Инцидент произошел после обеда у входа для посетителей Палаты депутатов. Неизвестный разлив горючее и вызвал пожар. Из здания эвакуировали 300 человек, никто не пострадал и пожар быстро потушили.

Полиция Бухареста сообщила, что, по первым выводам, "после спонтанного конфликта мужчина-посетитель бросил зажигательную смесь", пожар произошел в зале для посетителей. По факту инцидента продолжается расследование.

По информации пожарной службы, огонь охватил площадь около 30-ти квадратных метров и уничтожил текстиль и офисное оборудование.

Incendiu la Palatul Parlamentului, în zona de acceso pentru vizitatori https://t.co/8MpNcMLgIN pic.twitter.com/jrRJ40XEHd — AGERPRES (@agerpres) September 17, 2024

25 августа 2024 года в многоквартирном доме в польском городе Познань 25 августа произошел мощный взрыв с последующим возгоранием, в результате чего пострадали 14 человек, двое пожарных – пропали без вести.

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