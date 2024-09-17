В трех областях Украины бушуют масштабные пожары: огонь прошел сотни гектаров леса – фото

О пострадавших в результате пожаров информация не поступала

Лесной пожар (Фото: ГСЧС Донецкой области)

В Донецкой, Харьковской и Полтавской областях бушуют лесные пожары, в тушении огня задействованы сотни спасателей. Об этом сообщили Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В Донецкой области третьи сутки идет ликвидация масштабного лесного пожара в Лиманском районе. По данным ГСЧС, на 17 сентября огонь прошел около 350 га леса. Пока угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

В Полтавской области из-за больших порывов ветра и длительного отсутствия осадков огонь стремительно распространился на значительную территорию. В настоящее время огонь прошел площадь около 700 га.

Горит сухая растительность и подстилка леса на площади около 50 га. Эвакуированы жители сел Пудловка, Дубина, Маньковка и Собковка.

Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин уточнил, что в ночь на 17 сентября произошло еще одно возгорание на территории Боровского лесничества в Великорублевской общине. Площадь пожара составила около 200 га лесного массива и сухой растительности. Сейчас огнем охвачено ориентировочно 10 га.

По словам Пронина, также эвакуированы жители села Баловка. В регионе огонь повредил 26 жилых домов и 24 хозяйственных постройки. Девять взрослых и двое детей, которых эвакуировали из опасных районов, поселили в Новосанжарский санаторий-профилакторий "Антей".

К тушению пожаров привлечены более 350 спасателей и около 70 единиц техники.

Синегубов во время брифинга с начальником ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артемом Астаховым сообщил, что лесные пожары бушуют в 14 локациях.

Тушение пожаров осложняется тем, что территории, где бушует огонь, находились под оккупацией врага и заминированы – заходить спасателям туда опасно, добавил глава ОВА. К тому же пожары сопровождаются детонацией.

Фото: Полтавская ОВА

Фото: Полтавская ОВА

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

6 сентября в Харьковской и Донецкой областях удалось локализовать масштабный лесной пожар , который начался 3 сентября.

Вечером 16 сентября жителей Киева предупредили о возможном задымлении и ухудшении качества воздуха из-за пожара в Вышгородском районе.

Читайте также: Румынское землетрясение почувствовали и в Украине: какие области затронули