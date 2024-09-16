Киевлян предупредили о возможном задымлении из-за пожара в Вышгородском районе

Специалисты советуют ограничить пребывание на открытом воздухе и держать окна закрытыми

Пожар (Иллюстративное фото: ГСЧС)

Из-за пожара, произошедшего в экосистеме недалеко от села Катюжанка в Вышгородском районе Киевской области, возможно ухудшение качества воздуха и задымление в ряде районов столицы. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

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По информации Департамента муниципальной безопасности КГГА, возможно задымление в Оболонском, Подольском и Святошинском районах Киева.

Специалисты советуют:

→ ограничить пребывание на открытом воздухе, а детям и беременным – отказаться от длительных прогулок;

→ держать окна закрытыми;

→ по возможности, включить кондиционирование и очистку воздуха;

→ проводить влажную уборку, полезно поставить емкость с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

→ увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. В частности, рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, кисломолочные напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

9 сентября ГСЧС сообщила, что в Киевской области продолжается ликвидация пожара на открытой территории. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется на новые участки, отметили спасатели.

15 сентября КГГА предупредила киевлян и гостей столицы об ухудшении качества воздуха.

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