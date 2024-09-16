Киян попередили про можливе задимлення через пожежу у Вишгородському районі
Через пожежу, що сталася в екосистемі неподалік села Катюжанка у Вишгородському районі Київської області, можливе погіршення якості повітря та задимлення в низці районів столиці. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
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За інформацією Департаменту муніципальної безпеки КМДА, можливе задимлення в Оболонському, Подільському та Святошинському районах Києва.
Фахівці радять:
→ обмежити перебування на відкритому повітрі, а дітям і вагітним жінкам – відмовитися від тривалих прогулянок;
→ тримати вікна зачиненими;
→ за можливості, ввімкнути кондиціонування та очищення повітря;
→ проводити вологе прибирання, корисно поставити посудину з водою, щоб підвищити вологість повітря;
→ збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Зокрема, рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, кисломолочні напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.
- 9 вересня ДСНС повідомила, що у Київській області триває ліквідація пожежі на відкритій території. Через сильний вітер вогонь швидко розповсюджується на нові ділянки, зазначили рятувальники.
- 15 вересня КМДА попередила киян та гостей столиці про погіршення якості повітря.
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