Киян попередили про можливе задимлення через пожежу у Вишгородському районі

Пожежа (Ілюстративне фото: ДСНС)

Через пожежу, що сталася в екосистемі неподалік села Катюжанка у Вишгородському районі Київської області, можливе погіршення якості повітря та задимлення в низці районів столиці. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

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За інформацією Департаменту муніципальної безпеки КМДА, можливе задимлення в Оболонському, Подільському та Святошинському районах Києва.

Фахівці радять:

→ обмежити перебування на відкритому повітрі, а дітям і вагітним жінкам – відмовитися від тривалих прогулянок;

→ тримати вікна зачиненими;

→ за можливості, ввімкнути кондиціонування та очищення повітря;

→ проводити вологе прибирання, корисно поставити посудину з водою, щоб підвищити вологість повітря;

→ збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Зокрема, рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, кисломолочні напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

9 вересня ДСНС повідомила, що у Київській області триває ліквідація пожежі на відкритій території. Через сильний вітер вогонь швидко розповсюджується на нові ділянки, зазначили рятувальники.

15 вересня КМДА попередила киян та гостей столиці про погіршення якості повітря.

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