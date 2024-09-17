У трьох областях України вирують масштабні пожежі: вогонь пройшов сотні гектарів лісу – фото

Про постраждалих унаслідок пожеж інформація не надходила

Лісова пожежа (Фото: ДСНС Донецької області)

У Донецькій, Харківській та Полтавській областях вирують лісові пожежі, у гасінні вогню залучені сотні рятувальників. Про це повідомили Державна служба України з надзвичайних ситуацій та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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У Донецькій області третю добу триває ліквідація масштабної лісової пожежі у Лиманському районі. За даними ДСНС, станом на 17 вересня вогонь пройшов близько 350 га лісу. Наразі загрози розповсюдження вогню на населені пункти немає.

У Полтавській області через великі пориви вітру та тривалу відсутність опадів вогонь стрімко поширився на значну територію. Наразі вогонь пройшов площу близько 700 га.

Горить суха рослинність та лісова підстилка на площі близько 50 га. Евакуйовано мешканців сіл Пудлівка, Дубина, Маньківка та Собківка.

Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін уточнив, що у ніч проти 17 вересня сталося ще одне займання на території Борівського лісництва у Великорублівській громаді. Площа пожежі сягнула близько 200 га лісового масиву та сухої рослинності. Зараз вогнем охоплено орієнтовно 10 га.

За словами Проніна, також евакуйовано мешканців села Балівка. У регіоні вогонь пошкодив 26 житлових будинків і 24 господарчі споруди. Наразі дев'ятьох дорослих і двох дітей, яких евакуювали з небезпечних районів, поселили у Новосанжарський санаторій-профілакторій "Антей".

До гасіння пожеж залучено понад 350 рятувальників та майже 70 одиниць техніки.

Синєгубов під час брифінгу з начальником ГУ ДСНС України у Харківській області Артемом Астаховим повідомив, що лісові пожежі вирують у 14 локаціях.

Гасіння пожеж ускладнюється тим, що території, де вирує вогонь, перебували під окупацією ворога і є замінованими – заходити рятувальникам туди небезпечно, додав очільник ОВА. До того ж пожежі супроводжуються детонацією.

Фото: Полтавська ОВА

Фото: Полтавська ОВА

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

6 вересня у Харківській і Донецькій областях вдалося локалізувати масштабну лісову пожежу, яка почалася 3 вересня.

Увечері 16 вересня жителів Києва попередили про можливе задимлення та погіршення якості повітря через пожежу у Вишгородському районі.

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