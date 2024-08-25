В Польше произошел мощный взрыв в многоэтажке: 14 раненых, двое – пропали без вести

Известно об 11 раненых спасателях, двое из них пропали без вести. Кроме того, ранения получила жительница дома и прохожие

Фото: Государственная пожарная служба Польши

В многоквартирном доме в польском городе Познань 25 августа прогремел мощный взрыв с последующим возгоранием, в результате чего пострадали 14 человек, двое пожарных – пропали без вести. Об этом пишет RMF24.

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Пожар произошел в доме, расположенном неподалеку от центра города. Как узнали журналисты, сначала было известно, что возгорание было зафиксировано в подвале.

Когда спасатели прибыли на место, они приступили к осмотру территории. В этот момент раздался неожиданный взрыв. После этого огонь быстро распространился на все этажи здания и опрокинулся на крышу соседнего дома, передает RMF24.

Неофициально сообщалось, что взрыв мог быть вызван газовым баллоном в подвале, но пожарные эту информацию не подтверждают. Сила взрыва была настолько велика, что сбила с ног спасателей, первыми прибывших на место происшествия.

"У нас есть 11 раненых пожарных, еще двух пожарных мы ищем, до конца не знаем их судьбу", – сказал представитель пожарной службы Юзеф Галиц.

Среди пострадавших также жительница дома и прохожие.

17 июня 2024 года на одном из военных полигонов в Чехии взорвались неустановленные боеприпасы – на месте есть пострадавшие.

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