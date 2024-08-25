У Польщі стався потужний вибух у багатоповерхівці: 14 поранених, двоє – зникли безвісти

Відомо про 11 поранених рятувальників, двоє з них зникли безвісти. Крім того, поранення отримала мешканка будинку та перехожі

Фото: Державна пожежна служба Польщі

У багатоквартирному будинку в польському місті Познань 25 серпня пролунав потужний вибух з подальшим займанням, внаслідок чого постраждали 14 людей, двоє пожежників – зникли безвісти. Про це пише RMF24.

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Пожежа сталася в будинку, розташованому неподалік від центру міста. Як дізналися журналісти, спочатку було відомо, що загоряння було зафіксоване в підвалі.

Коли рятувальники прибули на місце, вони почали огляд території. У цей момент пролунав несподіваний вибух. Після цього вогонь швидко поширився на всі поверхи будівлі та перекинувся на дах сусіднього будинку, передає RMF24.

Неофіційно повідомлялося, що вибух міг бути спричинений газовим балоном у підвалі, але пожежники цю інформацію не підтверджують. Сила вибуху була настільки великою, що збила з ніг рятувальників, які першими прибули на місце події.

"У нас є 11 поранених пожежників, ще двох пожежників ми шукаємо, до кінця не знаємо їхню долю", – сказав представник пожежної служби Юзеф Галіца.

Серед постраждалих також мешканка будинку та перехожі.

17 червня 2024 року на одному із військових полігонів у Чехії вибухнули невстановлені боєприпаси – на місці є постраждалі.

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