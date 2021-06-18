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В румынском городе поселились медведи. Громят магазины, бродят по улицам – ищут еду: видео

18.06.2021, 09:45
В румынском городе поселились медведи. Громят магазины, бродят по улицам – ищут еду: видео - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В румынском городке Бэиде-Тушнад на улицах города стали замечать медведей: звери пришли из близлежащих лесов в поисках еды. На их "счету" уже несколько разгромленных магазинов, пишет местное информагентство Agerpres.

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По словам местных чиновников, медведи стали для жителей настоящей напастью – забираются в дома, крушат магазины и воруют еду. При этом они не боятся людей и не уходят, даже когда их пытаются прогнать.

На сейчас в городе насчитывается около 16 медведей. Самой опасной из них считают медведицу с тремя маленькими медвежатами – в попытках прокормить потомство она становится агрессивной.

Полиция настойчиво просит местных жителей не кормить медведей и не пытаться с ними фотографироваться, однако каких-либо мер по изгнанию животных из города пока не предпринимает.

  • В январе 2021 года в Румынии медведь погнался за лыжником – тот смог оторваться: видео.

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Дарья Мостовая
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видео Румыния медведи
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