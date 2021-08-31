В Саудовской Аравии дрон обстрелял гражданский аэропорт: 8 пострадавших

Аэропорт города Абха в Саудовской Аравии подвергся атаке дрона - ранены восемь человек, поврежден гражданский самолет. Об этом пишет Al Arabiya.

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Как сообщается, всего были предприняты две попытки атаки. Саудовские власти обвиняют в нападении якобы поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Йемене.

The Washington Post отмечает, что атака произошла всего через несколько дней после того, как повстанцы-хуситы обстреляли стратегически важную военную базу на юге Йемена. Тогда погибло не менее 30 йеменских военнослужащих, поддерживаемых Саудовской Аравией.

Нападение стало одним из самых смертоносных в многолетней гражданской войне в стране.

Гражданская война в Йемене длится с 2014 года. С одной стороны в конфликте выступают повстанцы-хуситы, а с другой – правительственные войска Абда-Раббу Мансура Хади. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией выступила на стороне Хади и осуществляет точечные удары по районам, которые контролируют хуситы.

В ночь на 15 сентября 2019 года 10 дронов атаковали крупнейший в мире завод по переработке нефти в Абкаике и второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии в Хураисе. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы, однако США обвинили в атаке Иран.

В апреле 2021 года хуситы атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью дронов и ракет.

19 июня ПВО Саудовской Аравии перехватила 17 дронов хуситов.

Станислав Стороженко

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