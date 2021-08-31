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В Саудовской Аравии дрон обстрелял гражданский аэропорт: 8 пострадавших

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2021, 13:05
В Саудовской Аравии дрон обстрелял гражданский аэропорт: 8 пострадавших - Фото
Саудовская Аравия Ближний Восток (depositphotos.com)

Аэропорт города Абха в Саудовской Аравии подвергся атаке дрона - ранены восемь человек, поврежден гражданский самолет. Об этом пишет Al Arabiya

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Как сообщается, всего были предприняты две попытки атаки. Саудовские власти обвиняют в нападении якобы поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Йемене. 

The Washington Post отмечает, что атака произошла всего через несколько дней после того, как повстанцы-хуситы обстреляли стратегически важную военную базу на юге Йемена. Тогда погибло не менее 30 йеменских военнослужащих, поддерживаемых Саудовской Аравией.

Нападение стало одним из самых смертоносных в многолетней гражданской войне в стране.

Станислав Стороженко
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дрон аэропорт беспилотник йемен саудовская аравия абха
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