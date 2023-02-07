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В Сербии депутата застали за просмотром порно во время дебатов по Косово и речи Вучича

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 13:48
В Сербии депутата застали за просмотром порно во время дебатов по Косово и речи Вучича - Фото
Скриншот с видео

В Сербии депутата от Социалистической партии Звонимира Стевича застали за просмотром порно во время заседания парламента. Об этом сообщает сербское издание NOVA.

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По данным журналистов, Стевич смотрел порнографический фильм на телефоне во время парламентских дебатов о европейском плане для Косово.

Пока депутат смотрел видео, президент Сербии Александр Вучич говорил о большом давлении на страну.

Журналисты подчеркнули, что сам Стевич родом из Косово и Метохии. До сих пор он шесть раз был депутатом сербского парламента.

В настоящее время Стевич является членом Комитета по Косово и Метохии, а также заместителем члена Комитета по конституционным вопросам и законодательству и Комитета по административно-бюджетным вопросам и вопросам мандатного иммунитета.

Оксана Житнюк
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сербия порнография Звонимир Стевич
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