В Сербии депутата застали за просмотром порно во время дебатов по Косово и речи Вучича

В Сербии депутата от Социалистической партии Звонимира Стевича застали за просмотром порно во время заседания парламента. Об этом сообщает сербское издание NOVA.

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По данным журналистов, Стевич смотрел порнографический фильм на телефоне во время парламентских дебатов о европейском плане для Косово.

Пока депутат смотрел видео, президент Сербии Александр Вучич говорил о большом давлении на страну.

Журналисты подчеркнули, что сам Стевич родом из Косово и Метохии. До сих пор он шесть раз был депутатом сербского парламента.

В настоящее время Стевич является членом Комитета по Косово и Метохии, а также заместителем члена Комитета по конституционным вопросам и законодательству и Комитета по административно-бюджетным вопросам и вопросам мандатного иммунитета.

В украинском парламенте в 2019 году нардепа Яременко застали за чатом с проституткой.

Также за просмотром порно в Раде был замечен экс-нардеп Илья Кива.

Оксана Житнюк

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