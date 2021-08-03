В Северной Корее из-за нехватки продовольствия используют запасенный на случай войны рис

Северная Корея вынуждена использовать военные запасы риса из-за нехватки продовольствия, сообщает Associated Press со ссылкой на информацию разведки Южной Кореи.

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На закрытом заседании парламентского комитета южнокорейская разведка сообщила о кризисе с продовольствием в КНДР. Продолжающаяся жара и засуха привели к гибели домашнего скота и урожая риса и кукурузы. Северной Корее обычно требуется около 5,5 млн тонн продовольствия на год, чтобы прокормить 26 млн населения, сейчас не хватает примерно 1 млн тонн.

Для борьбы с нехваткой зерна правительство поставляет малообеспеченным гражданам, рабочим и сельским предприятиям рис из запасов, сделанных на случай войны.

Цены на рис в Северной Корее выросли вдвое с начала года. В июле они стабилизировались, но затем рост продолжился.

Журналисты отмечают, что нехватке продовольствия способствует закрытие границы с Китаем, откуда раньше оно поставлялось, в том числе, контрабандой. Торговля между КНДР и Китаем упала в 2020 году на 80% из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

По оценке Центробанка Южной Кореи, экономика КНДР сократилась в прошлом году на 4,5%.

Опрошенные журналистами эксперты предполагают, что проблемы с продовольствием сохранятся в Северной Корее до осеннего урожая. В то же время, стране вряд ли грозит масштабный голод, поскольку его не допустит Китай, опасающийся потока беженцев в случае гуманитарной катастрофы.

30 июня 2021 года стало известно, что руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил о серьезном кризисе из-за просчетов в борьбе с коронавирусом.

В начале июля стало известно, что переговоры о поставках вакцины от коронавируса в КНДР зашли в тупик.

Денис Юдин

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