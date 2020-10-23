В Северной Корее жителям советуют не покидать дома – из-за "желтой коронавирусной пыли"
Даже при том, что "заболевших COVID-19 в стране нет", власти КНДР рекомендуют жителям страны поберечь себя
По национальному телевидению в Северной Корее начали транслировать сюжеты о пылевых бурях, которые могут заражать жителей страны коронавирусом. По информации северокорейских СМИ, угроза от "желтой коронавирусной пыли" идет со стороны Китая, сообщает BBC.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Сообщение о появлении пылевых бурь появилось во время трансляции прогноза погоды на 23 октября на Центральном канале Северной Кореи. Было объявлено, что из-за того, что COVID-19 передается воздушно-капельным путем, он "может отлично переноситься желтой китайской пылью". Жителям советовали остаться дома и закрыть окна.
Желтой пылью является песок из пустынь Монголии и Китая, который потоки ветра разносят по территории Южной и Северной Кореи. Зачастую такие пылевые бури кроме песка содержат в себе и различные токсичные вещества.
Примечательно, что лидер КНДР Ким Чен Ын продолжает утверждать, что в стране нет подтвержденных случаев коронавируса, говоря, что "нужно сделать все, чтобы эта ситуация сохранялась и в дальнейшем".
- В августе 2020 года Ким Чен Ын все же признал, что угроза эпидемии COVID-19 в КНДР существует.
Читайте также: Ким Чен Ын объяснил, почему в Северной Корее "нет коронавируса"
Комментарии