В сгоревшем в Шереметьево самолете погибли 13 человек – росСМИ

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В самолете, который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, погибли 13 человек, сообщает ТАСС.

Всего на борту пассажирского лайнера находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Пожар на данный момент потушен.

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Пассажирский самолет SSJ-100 следовал в Мурманск.

В Следственном комитете России сообщали об одном погибшем и четырех пострадавших. Открыто уголовное дело.

Как сообщалось ранее, лайнер вылетел около 18:00 мск из Шереметьево, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил посадку и загорелся.