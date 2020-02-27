В Шэньчжэне впервые в Китае могут запретить есть собак и кошек

Продавец на фестивале собачьего мяса в Юйлине (Фото: Wu Hong/ЕРА)

Шэньчжэнь станет первым городом на территории материковоого Китая, который запретит употребление в пищу мяса собак и кошек, если будет одобрен соответствующий проект постановления муниципального правительства. Об этом пишет The Guardian.

Потребление собачьего и кошачьего мяса наиболее распространено в провинции Гуандун, где находится Шэньчжэнь, и в некоторых частях северо-восточного Китая, однако в стране это не практикуется повсеместно. Тайвань запретил потребление мяса собак и кошек в 2017 году.

Национальный народный конгресс Китая издал 24 февраля распоряжение о запрете мяса диких животных и дальнейшем ограничении торговли дикими животными по всей стране, он появился как реакция на вспышку коронавируса. Тем не менее, потенциальный запрет властей Шэньчжэня на мясо собак и кошек преподносится как аспект особых отношений между людьми и домашними животными, а не как способ борьбы с вирусом. В настоящее время проект постановления находится на этапе общественного обсуждения, который продлится до 5 марта.

Если запрет будет одобрен, другие животные, идентифицированные как "потенциальные переносчики болезни" - такие, как черепахи, змеи, некоторые птицы и насекомые, могут быть включены в список запрещенных к употреблению в пищу.

Штрафы за использование мяса запрещенных животных в ресторанах будут варьироваться от 20 000 до 200 000 юаней (примерно 70 000-700 000 грн).

По оценкам Humane Society International, в Китае от 10 до 20 млн собак ежегодно забивают на мясо; группа защиты Animals Asia оценивает количество убитых кошек примерно в 4 млн в год.

В столице Туркменистана Ашхабаде под предлогом борьбы с коронавирусом приказали уничтожать домашних и бродячих кошек, а также бродячих животных.

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